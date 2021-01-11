ALES/2 yeni tarih güncel | Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi alanları kadar eğitimi de olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken pek çok sınavda pandemi sebebiyle ertelendi. 6 Aralık 2020’de yapılması gereke ALES/2’de ertelenen sınavlar arasında yer aldı. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınav.

ALES ne zaman yapılacak? | ALES/2 ne zaman son durum

ALES/2 6 Aralık Pazar günü yapılacaktı. Ancak salgında vakaların artması sebebiyle söz konusu sınav ÖSYM tarafından ertelendi. ALES/2’nin yanı sıra ÖSYM aralık ayı içerisinde yapılması planlanan YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını da erteledi.

Söz konusu sınavlara girecek olan adaylar konu hakkında ÖSYM’nin bir açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. ÖSYM sınavların ne zaman hangi tarihte yapılacağını henüz açıklamadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.