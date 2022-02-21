ALES ne zaman yapılacak 2022? 2022 ALES/1 sınav ücreti ne kadar? ALES ilkbahar sınav takvimi...

2022 ALES/1 Ne Zaman yapılacak sorusu, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. ALES Ne Zaman Yapılacak sorusunun cevabını sorgulayan birçok vatandaş, ÖSYM'nin sınavı uygulayacağı tarihi merak ediyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, sınava kendisi ya da yakınları girecek olan adayların sorguladığı ALES ne zaman sorusunun cevabı

ALES/1 başvurusu ne zaman?

2022 ALES/1 (ALES İlkbahar dönemi) sınav tarihi ne zaman? ALES/1 başvuru işlemleri 21 Şubat Pazartesi başlayacak ve 3 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyen adayların bu tarihler arasında gerekli işlemleri tamamlayıp ALES ücretini yatırması gerekiyor.

ALES başvuruları nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre ALES/1 başvurusu elektronik ortamda yapılacak. İşte adım adım ALES başvurusu: ÖSYM resmi internet sitesine girmek, Aday işlemleri sayfasına gitmek, ALES/1 başvurusunu seçmek, Gerekli bilgileri doldurmak, Güncel fotoğrafın olduğuna dikkat etmek, ALES başvuru işlemini tamamladıktan sonra ödeme yapmak.

2022 ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları için maraton başlıyor. 2022 ALES sınavlarına girecek olan adaylar başvuru işlemlerini online olarak tamamladıktan sonra ''ALES başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?'' sorusunu araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavı için belirlenen sınav ücreti geçen sene olduğu gibi yine 145 TL olması bekleniyor.

2022 ALES/1sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2022 yılında 17 Nisan tarihinde yapılacak. ALES/1 sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklaması bekleniyor.

ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?

ALES/1 için hazırlıklara başlayan adaylar sınavın geçerlilik süresini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES puanı geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar ALES 2022 sınavından aldığı puanı 2027 tarihine kadar kullanabilecek. ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmakta. 2022 ALES/1 başvuru kılavuzu için tıklayın.

ALES sınav merkezleri

ALES sınavı hangi merkezlerde yapılıyor? İşte ALES sınav merkezleri ve kodları: