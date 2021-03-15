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Eğitim ALES başvuru tarihi | ALES başvuruları ne zamana kadar yapılacak? 2021 ALES başvuru ücreti
Eğitim

ALES başvuru tarihi | ALES başvuruları ne zamana kadar yapılacak? 2021 ALES başvuru ücreti

ALES başvuruları ne zamana kadar yapılacak? 2021ALES başvuru son gün detayları. ALES 1 başvuruları ne zaman yapılacak? ALES başvurusu başladı mı? ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılacaklar bu soruları merak ediyordu. 2021 ALES başvuruları başladığı ÖSYM tarafından açıklandı. Peki ALES başvuru son gün ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES 2021-1 başvuru detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:35:00 - 2021-03-15 12:35:20
ALES başvuru tarihi | ALES başvuruları ne zamana kadar yapılacak? 2021 ALES başvuru ücreti

ÖSYM ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakların gireceği sınavdır.

ALES başvuruları ne zamana kadar yapılacak? 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Mart’tan itibaren 22 Mart'a kadar sınava başvurabilecek. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. ALES 2021/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve sınav 150 dakika sürecek.

ALES başvuru ücreti ne kadar?

Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 22 Mart tarihinde sona erecek. Ancak ücret ödeme için son gün 23 Mart 2021 olarak açıklandı.

ALES başvuru kılavuzu için tıklayın

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