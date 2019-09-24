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ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

ÖSYM ALES/3 başvuru kılavuzunu yayınladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan ALES kılavuzuna göre, ALES başvuruları 17 Eylül’de başladı. ALES-3 son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2019. Peki elektronik ortamda yapılacak olan ALES 3 başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES ücreti hangi bankaya yatırılıyor? ALES/3 sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar.

24 Eylül 2019 Salı 16:05
ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES ücreti hangi bankaya yatırılıyor?

ÖSYM ALES/3 başvuru kılavuzunu yayınladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan ALES kılavuzuna göre,  ALES başvuruları 17 Eylül’de başladı. ALES-3 son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2019. Peki elektronik ortamda yapılacak olan ALES 3 başvuru nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES ücreti hangi bankaya yatırılıyor? İşte detaylar.

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3 için başvuruları yapılmaya devam ediyor. ALES/3 sınavı ÖSYM tarafından 17 Kasım'da yapılacak. ALES/3 başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücreti olarak adaylar 120 TL para yatıracaklar. Ancak adaylar normal başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlayamaz ve geç başvuru gününe kalırsalar bu kez 180 TL’lik ücret ödemek zorunda olacaklar.

ALES'e kimler başvurabilir?

ALES sınavlarına; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilecek.

ALES/3 sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı.

 

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 16:05
  1. ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?
  2. ALES ücreti hangi bankaya yatırılıyor?
  3. ALES 3 başvuru nasıl yapılır?
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