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Aktüel "Alerjisi olanlar, Kovid-19 aşısı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli" uyarısı
Aktüel

"Alerjisi olanlar, Kovid-19 aşısı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli" uyarısı

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel: - "Alerjisi olan kişiler, KOVİD-19 aşı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli. Bu aşıyı mutlaka olması gereken alerjisi bulunan kişilere sağlık personeli gözetiminde kademeli dozlama yapılmalıdır" - "İnsanlar aşı yapıldıktan sonra izlenmelidir. Bireyler, aşı yaptırıp yaptırmamayı düşünürken risklerini ve faydalarını dikkate almalı ve bu kararı hekimleri ile birlikte almalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:11:29 -
"Alerjisi olanlar, Kovid-19 aşısı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli" uyarısı

İSTANBUL (AA) - EMRAH GÖKMEN - Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, alerjisi olan kişilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Bu aşıyı mutlaka olması gereken alerjisi bulunan kişilere sağlık personeli gözetiminde kademeli dozlama yapılmalıdır." dedi.

Prof. Dr. Şekerel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 için aşı bulunmasının mutluluk verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Aşının yakın zamanda Türkiye'ye de geleceğini belirten Şekerel, "Kovid-19 aşısı ile gelişen alerjik reaksiyonlar hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değiliz. Bu nedenle her kişiye normalde aşı yaptırmadan önce özellikle aşıya veya içerdiği bileşenlere karşı bilinen herhangi bir alerjisi olup olmadığı sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şekerel, tüm şiddetli alerjik reaksiyonların aşı uygulamasından sonraki 30 dakika içinde meydana geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle tüm dünyada aşılama sonrası her kişinin en az 30 dakika süreyle izlenmesi yaygın bir uygulamadır. O yüzden aşılama yapılan tüm sağlık tesisleri hem alerjik reaksiyonları tanıyacak eğitimli personel hem de uygun tedavi ekipmanı ile donatılır. Bu durum, Kovid-19 aşıları dahil olmak üzere tüm aşılar için geçerlidir. İnsanların, besinler ve ilaçlar da başta olmak üzere çok çeşitli maddelere alerjisi olabilir. Bir kişinin aşı maddesine karşı bilinen bir alerjisi varsa, o kişiye o aşıyı yaptırmaması tavsiye edilir. Ama aşının mutlaka yapılması gerekiyorsa kademeli dozlama denilen farklı bir yaklaşım ile aşı uygulanması düşünülebilir."

- "İnsanlar aşı yapıldıktan sonra izlenmelidir"

Koronavirüs aşılarının alerjik reaksiyonlarının ne olduğunun hala tam olarak bilinmediğinin altını çizen Şekerel, "Alerjisi olan kişiler, Kovid-19 aşı olmadan önce sağlık personelini bilgilendirmeli. Bu aşıyı mutlaka olması gereken alerjisi bulunan kişilere sağlık personeli gözetiminde kademeli dozlama yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşılarının dünya çapında milyonlarca insana ulaşacağını anlatan Şekerel, aşıların ardından bazı olumsuz olayların bildirilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Şekerel, herhangi bir ilaç veya aşı ile istenmeyen reaksiyon potansiyelinin her zaman olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar aşı yapıldıktan sonra izlenmelidir. Bireyler, aşı yaptırıp yaptırmamayı düşünürken risklerini ve faydalarını dikkate almalı ve bu kararı hekimleri ile birlikte almalıdır. Şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla insanın Kovid-19 nedeniyle kaybedildiğini düşündüğümüzde aşılamanın faydaları, özellikle Kovid-19'a karşı en savunmasız risk grupları için hastalığın risklerinden çok daha ağır bastığını kabul etmemiz gerekiyor. Kovid-19 aşı güvenliğinin sağlık otoriteleri tarafından düzenli olarak izlenmesi de büyük önem taşıyor. Bu sayede çok nadir olabilecek veya altta yatan bir tıbbi durumla ilişkili olabilecek yan etkilerin erken tespit edilmesi mümkün olabilecektir. Ülkemizde uygulanacak tüm Kovid-19 aşılarının güvenliğini gerçek zamanlı olarak izleyecek ve kamuoyuna açık bildirimleri de sağlayacak güçlü bir aşı güvenlik gözetim sistemi bugünden oluşturulmalıdır."

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