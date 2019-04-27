Alerji hastalığına hangi bölüm bakıyor?

Alerjik rinit, göz konjonktivit, ürtiker, besin alerjisi, atopik dermatit, böcek ısırmaları, anaflaksi olmak üzere çeşit çeşit alerji hastalıkları vardır. Alerji hastalığının belirtileri; burun akıntısı, kaşıntı, boğazda gıcık veya öksürük gibi masum görünse de tedavisinde geç kalınması ciddi sonuçlara sebep olabilir. Mesela nedeni hala tam ve kesin bilinmeyen alerji türleri olduğundan haberiniz var mı? Peki bu kadar önemli olan alerjik hastalıkların doğru teşhisi için hastanelerin hangi bölümüne gidilmeli?

Alerji nedir?

Vücudun bağışıklık sisteminin her hangi bir maddeye karşı gösterdiği aşırı hassasiyet reaksiyonudur. Alerjiye yatkın insanlar ‘atopik’ olarak adlandırılır. Atopi bir hastalık olarak değerlendirilmez fakat kalıtsal bir özelliktir. Açık tenliler ile deniz kenarı ya da nemli ortamlarda yaşayan insanlarda daha fazla görülür. Alerjiye neden olan alerjenlerin çoğu organik kökenli maddelerdir. Normalde insan vücuduna zararı olmayan bu maddeler alerjik insanlarda tepkimelere neden olabilir. Alerjik rahatsızlıklar gelişmiş ülkelerde daha sık görülmektedir. Stres, yoğun çalışma ortamı, hava kirliliğinin artması, gıdalara eklenen katkı maddeleri alerjilerin görülme sıklığının artmasına yol açtığı bilinmektedir.

En yaygın görülen alerjenler:

Ot ve ağaç polenleri

Evcil hayvanların deri veya tüyleri

Çeşitli gıdalar (süt, yumurta, soya, deniz ürünleri, meyve ve kuruyemişler)

Ev ve toz akarları

Mantar veya küf sporları

Arı sokmaları

Birtakım ilaçlar

Kimyasal reçineler, lastik, nikel

Lastik, kauçuk tarzı maddeler

Kolye, küpe tarzı takılar

Bahar aylarına dikkat!

Dönemsel alerjilerin en fazla görüldüğü zaman bahar aylarıdır. Bu dönemde ağaç polenleri, otlar, çiçekler ve çay polenleri rüzgârın da etkisiyle sık sık yer değiştirdiği için özellikle mevsimsel alerjisi olan kişiler için en zor zaman dilimidir. Bahar mevsiminde havaya yoğun bir şekilde bitki polenleri karışır. Polenler havaya karıştıkları için bu dönemde özellikle gözlerde ve solunum sisteminde alerjiler görülür. Yerleşimlerine ve mevsime göre çok değişiklikler gösterirler. Ağaçlar yaz başından ortasına kadar, çimenler ilkbahar sonu yaz başı, otlar yaz sonu sonbahar başı artan alerji sebebidir. Bu problem kendisini en sık bahar nezlesi, bazen de astım şeklinde gösterir. Özellikle bahar aylarında polenlerden kaynaklanan alerjilerden korunmak gerekmektedir.

Alerji hastalıkları çeşit çeşittir. Hastalığın belirtilerine göre farklı uzmanlıklarda doktora gitmek gerekebilir.

Alerjik nezle veya alerjik rinit:

Çocuklarda görülen alerjik nezle gibi rahatsızlıklarda, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne veya çocuk immünoloji bölümüne, erişkinlerde ise iç hastalıkları(dahiliye), göğüs hastalıkları veya erişkin immünoloji bölümüne başvurulabilir.

Göz nezlesi ya da alerjik konjiktivit:

Göz alerjisi olanlar bu rahatsızlık için uzman bir göz doktoruna gitmelidir.

Alerjik astım:

Göğüs hastalıkları uzmanına görünmeli.

Ürtiker (Kurdeşen), İlaç alerjisi, Böcek alerjisi, Arı alerjisi, Gıda alerjisi, Egzama, AtopiDermatit gibi vücutta döküntü ile seyreden rahatsızlıklarda uzman bir cildiye (dermatolog) doktoruna görünmeli.

Anaflaksi:

Aniden başlayan ve ölüme neden olan ciddi bir alerjik reaksiyondur. Hasta acil hastaneye kaldırılmalıdır.