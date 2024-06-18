Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'a çirkin iftiralar atan Diamond Tema kimdir? Kaç yaşında? Olayı nedir?

"Yer6" sosyal medya hesabında povakatif ifadeler nedeniyle yurt dışında olan sosyal medya kullanıcısı Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."

DIAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta dğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

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Youtube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.

Hz. Aişe, Hz. Muhammed’le (asm) evlendiğinde 17 yaşındaydı

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) nübüvvetinden on yıl sonra, elli yaşında iken, eşi Hz. Hatice (ra) validemiz vefat etti.Peygamber Efendimiz (asm) kendisine hem ev işlerini yapacak hem çocuklarının bakımına yardımcı olacak, hem de İslâm’a davet faaliyetlerinde destek olacak eşlere ihtiyacı vardı. Bunun için bir yandan yaşlı ve dul bir kadın olan Sevde’yi, öte yandan da en yakın arkadaşı olan Hz. Ebu Bekir’in (ra) kızı Hz. Aişe’yi (ra) istetti ve hicretten sonra da evlendi.Allah Resûlünün (asm) hane-i saadetleri hanımlar için âdeta bir mektep haline gelmiş idi. Risaletpenah Efendimizin aile hayatı, yeme ve içmesi gibi halleri, ancak ezvac-ı tahirat vasıtasıyla bilinir ve anlaşılır. Bu bakımdan müminlerin anneleri olan bu hanımlar, İslam’ın tesisinde o ulvi ve kudsî vazifeyi omuzlarına almış, bazıları birçok hadis rivayet etmiş, Hz. Peygamber’den almış oldukları feyiz ve kemalatı ve kadınlarla alakalı meseleleri etrafa duyurmuş ve bilhassa kadınların irşadına vesile olmuşlardır.Hz. Peygamber (asm), dinin kadınlarla alakalı olan mahrem kısımlarını hayâ ve edebinden dolayı izah edemezdi. İşte bu mühim vazifeyi diğer hanımlara talim edip anlatan onun mübarek eşleri olmuştur.Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

“Dininizin yarısını Hz. Aişe’den öğreniniz.” (1)Hz. Aişe validemiz çok zeki, dirayetli ve Hz. Peygambere uygun bir hanımdı. Nitekim Hz. Ebu Bekir, kızı Hz. Aişe’de çok üstün bir kabiliyet gördüğünden, onun Allah Resûlü ile evlenmesini ve böylece İslam’a ve Kur’an’a hizmet etmesini arzu etmiş ve Peygamber Efendimize Hz. Aişe validemizle evlenme teklifini kendisi yapmıştır.Peygamber-i zîşan’a layık bir refika olan Hz. Aişe validemiz, müstesna bir fakih, mükemmel bir müfessir, çok değerli bir hadisçi ve fevkalade bir fesahat ve belağat sahibi idi. Resûl-i Ekrem’den birçok ahkâm-ı diniyyeyi talim ederek sahabe-i güzin ve tâbiine tebliğ etmiştir.

Bu evlilik, Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir Efendimizin aralarındaki muhabbet ve dostluğu daha da artırmış, eşsiz sehaveti, hadiseleri ihatadaki sür’at-i intikali, vahye muhatap olmadaki zekaveti ile meşhur olan Hz. Ebu Bekir Efendimizi fevkalade mesrur etmiştir.Hz. Aişe (ra) Resulullah Efendimiz (asm) ile evlendiği zaman yaşı 17 veya 18 idi.Bu konu, daha tafsilatlı bir şekilde Mevlâna Şibli’ nin “Asr-ı Saadet” kitabında geçer.Hz. Aişe’nin (ra) evlendiği zaman yaşının büyük olduğunu, ablası Esma’nın biyografisinden kesin olarak anlıyoruz. Eski biyografi kitapları Esma’dan bahsederken diyorlar ki:“Esma yüz yaşındayken, hicretin 73. Yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde 27 yaşındaydı. Hz. Aişe ablasından on yaş küçük olduğuna göre, onun da hicrette tam on yedi yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Aişe, Hz. Peygamber’den önce Cübeyr’le nişanlanmıştı. Demek evlenecek çağda bir kızdı.” (2)Dipnotlar:1)Acluni, Keşfü'l-Hafa, h.no: 1198, I, 374.2)Hatemü’l-Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı, Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, (risalehaber)