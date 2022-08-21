Aleksandr Dugin'ın kızının aracı inflak etti

Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina’nın bulunduğu aracın Moskova’nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi.

Dugina’nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin’in olay yerine gittiği kaydedildi. Patlama, “suikast” yorumlarına neden oldu. Bu olay Avrupa başkentlerinde suikasta uğrayan Putin muhalifi Rusları hatırlattı. Sosyal medyada yorum yapanlar Darya Dugina'nın ölümden CIA'yi sorunmlu tutuyor.

Aleksandr Dugin kimdir?

Türkiye'ye de sık sık gelen Aleksandr Dugin Avrasyacılık fikrini geliştiren önemli bir Rus milliyetçisidir.

Dugin 1962'de, eski Sovyetler Birliği Genelkurmay Başkanlığı Askeri İstihbarat Departmanı'nda görevli bir generalin çocuğu olarak doğdu. Çocukken, Moskova Enstitüsü'nde havacılık okumaya başladı. Daha sonra yolunu değiştirdi.

Rus matematikçi Yevgeny Dyakonov'un felsefesini kendi hayatına uygulamak için yolunu değiştirdi ve bu alanda doktora yaptı.

Ardından başka bir doktora daha almak için siyaset bilimine yöneldi.

Dugin, Sovyetler Birliği'nin çökmeye başladığı yıllarda totaliterlik ve otoriterlik olarak gördüğü duruma karşı aktif bir isimdi.

Daha sonra Yeltsin'in devrilmesine yol açan halk ayaklanmasına katıldı. Daha sonra başkan olan Vladimir Putin'i başta dış politika olmak üzere birçok konuda destekledi. Putin izlediği yol haritasında Dugin'in de etkili olduğu ifade ediliyor.