Aldıkları kurbanlık tüberküloz çıktı Kastamonu’nun Daday ilçesinde alınan bir kurbanlıkta tüberküloz hastalığı çıktı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde alınan bir kurbanlıkta tüberküloz hastalığı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyünde yaşayan aileler, bir satıcıdan aldıkları kurbanı kesmek için hazırlık yaptı. Hayvanı kesen aile hayvandaki anormalliği fark ederek durumu veterinere bildirdi. Veterinerin yaptığı incelemelerden sonra hayvanın tüberküloz hastalıklı olduğu anlaşıldı. Alınan tedbirler sonucunda belediyeye ait iş makinesi ile açılan kuyuya kireçlenerek gömülen hayvan için tutanak tutuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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