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Gündem Aldatmayan lider Erdoğan!
Gündem

Aldatmayan lider Erdoğan!

İktidara geldiği ilk günden itibaren Türkiye’yi şahlandıran ve son yıllarda dış siyasette gösterdiği başarı neticesinde dünyanın en güvenilir lideri konumuna gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yandan mazlumların ve mağdurların sesi olurken diğer yandan da dünya liderlerini dize getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:44:00 -
Aldatmayan lider Erdoğan!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleri arasında bir tek kendisinin sözünü dinlediğini ve diğer ülkelerin Erdoğan’la konuşması için kendisinden yardım istediğini ifade etmişti. 

Erdoğan Dünyanın en güvenilir siyasetçisi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, “Türkiye’yi eskisi gibi sananlar Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve kararlılığıyla sözlerini geçiremeyeceklerini anladılar. Cumhurbaşkanımız her zaman haktan, hakkaniyetten, adaletten yana bir duruş sergilediği için dünyanın en güvenilir siyasetçisi oldu. Dünya üzerindeki liderlerle Cumhurbaşkanımızı kıyaslarsak dünyayı ve milletini tek aldatmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyebiliriz. Biz güçlü olursa haklılığımızı ispatlarız. Eğer haklı ama güçsüz olursak bizi kimse dinlemez. Haklı ve güçlü olursak sırtımız yere gelmez” değerlendirmesinde bulundu.

Trump Erdoğan’ın öneminin farkında

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da, “Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı ve adalete olan inancı başarı getirdi. Trump, Cumhurbaşkanımızın bu duruşunu çok yakından görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderi olduğu bir ülkenin ne kadar önemli olduğunun farkında” şeklinde konuştu.

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise, “Cumhurbaşkanımızın bariz vasfı adalet ve hakkaniyet üzerinedir. Gerçeklerden hareketle bir politika üretiliyor. Bu sebeple hem içimizdeki hem de kendi içlerindeki uzantılara rağmen Trump, Türkiye’nin haklılığını ve Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu, baskılara boyun eğmediğini ve gerçekleri söylediğini her seferinde kabul ediyor. Trump’ın söylediği sözler Türkiye’nin artık kuru gürültüye pabuç bırakmadığının göstergesidir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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