Aldatılan eşin nafaka ödemesi adaletli değil!

Hasan Türkmen Ankara

2. Yargı Paketinde yoksulluk nafakasının ve çocuk haczinin de olacak olması süresiz nafaka mağdurlarında buruk sevince neden olduğunu söyleyen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, düzenleme konusunda Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

“Alt sınırın 2 yıl olması kabul edilemez”

Bu düzenlemeyle suçu olmayan tarafın en az 2 yıl nafaka ödemeye maruz bırakıldığını ifade eden Ergincan, “Yargı Paketinde gelecek hali bildiğimiz kadarı ile alt sınırı 2 yıl, üst sınırı ise hakim takdirine bırakarak sorunun çözüme kavuşturulması istenmektedir. Örnek; aldatılmış bir insan süresiz nafaka öder Yargıtay’ın içtihat kararı emsal niteliğindedir. Bu insana ‘aldatıldın ama iki yıl nafaka öde’ demektir. Ne kadar adildir? Neden bir suçu olmayan taraf, eski eşe en az iki yıl nafaka ödesin? Bu yüzden alt sınırın 2 yıl olması kabul edilebilir bir durum değildir. Mağduriyetleri giderelim derken bir diğer tarafı mağdur edecek öneridir bu. Dava sonucunda ağır kusurlu iseniz zaten maddi manevi tazminata hükmedilmektedir. Ağır kusurlu olduğunuz bir davada tazminat ödeyip üstüne nafaka ve ziynet eşyası da hükmedilmektedir. Bir davada 4 ayrı suçla yargılanıp, hepsini kaybetmektesiniz” görüşünü savundu.

“Takdir kadına kullanılıyor”

Ergincan, “Hâkimler takdir yetkilerini bugüne kadar kadınlar tarafından kullandı, kullanmaya devam edecektirler. Yargıtay dairesinin içtihat kararları yüzünden eşit kusurlu da olsan tazminat ve nafaka ödemeye devam edersiniz. 5 yıl sürmüş bir boşanma davasında tedbir nafakasını saymamak hâkimin takdirine bağlı olacaktır. Bu da ayrıca mağduriyetler ve nafaka sürelerinin uzun olmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

“Ağır kusurda 1 yıl olmalı”

Ergincan, “Kısa süreli evliliklerde kusur oranı ağır olan taraf için, nafaka alt sınırı 1 yıl olmalıdır. Ağır kusurlu tarafa maddi ve manevi tazminat hükmedilir. Kısa ve uzun süreli evliliklerde ‘Eşit’ kusurlu olan taraf nafaka ve tazminat ödememelidir. Tazminat sadece ağır kusur da devreye girmelidir. Uzun süreli evliliklerde kusur oranına göre nafaka üst miktarı 3 yıl ile sınırlandırılmalıdır. Hâkim takdiri; yaşı, eğitim durumu, evlilik süresi, çalışabilirlik durumu gibi kriterlerde geçerli olmalıdır. Tedbir nafakası kesinlikle yoksulluk nafakasından sayılmalıdır. Çocuk haczi derhal kaldırılmalıdır. Velayeti elinde bulunduran taraf çocuğu göstermiyorsa velayet karşı tarafa verilmelidir. Nafaka alan taraf mesleği yok ise meslek kursuna gittiğini iş aradığını ve bulamadığını belgelerle ispat etmelidir. İş bulamadım nafakam artırılsın demek mazeret olmamalıdır” dedi.