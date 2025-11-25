  • İSTANBUL
Sahilleri kum ocağına çeviren hırsızlar yakalandı: Çalınan 50 kamyon kum sahile geri döküldü

Sahilleri kum ocağına çeviren hırsızlar yakalandı: Çalınan 50 kamyon kum sahile geri döküldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, inşaatlarda kullanılmak üzere hırsızlar tarafından talan edilen plaj kumları, Jandarma operasyonuyla bulundu. Düzenlenen kovalamaca ve operasyonlar sonucu 3 kişi gözaltına alınırken, çalındığı tespit edilen yaklaşık 50 kamyon plaj kumu, doğal dengeyi bozulan sahillere geri döküldü.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Mendirek mevkiinde gelen ihbar üzerine gece saatlerinde kum hırsızlarına yönelik operasyon düzenledi.

Kum yükleme faaliyeti sırasında belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek "dur" ihtarına uymayan kum yüklü kamyonlar, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

 

3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA VE DRON İLE DENETİM

 

Operasyonlarda ilk aşamada 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, kum hırsızlığında kullanıldığı tespit edilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlara karşı mücadeleyi havadan dron ve karadan resmi/sivil devriyelerle sürdürüyor.

Boğaz sahilinde yapılan dron çekimleri, kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettiklerini ve doğal dengeyi nasıl bozduklarını gözler önüne serdi.

 

SAHİLE GERİ DÖKÜLDÜ VE FOTOKAPAN KURULUYOR

 

Araştırmalarını derinleştiren Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, çalınan plaj kumlarının doğal alanına geri döndürülmesi için çalışma başlattı.

Sahilden alındığı tespit edilen kumların bulunduğu üç ayrı noktayı belirleyen ekipler, toplam 50 kamyon kumu çalındığı Ulualan sahilindeki bölgeye geri döktü.

Kum hırsızlığının yoğun olduğu Ulualan mevkii Boğaz sahilinde dronlu denetimler sürerken, yetkililer özellikle çamlık bölgeye fotokapanlar yerleştirilerek giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını duyurdu.

