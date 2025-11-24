  • İSTANBUL
Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...
Gündem

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, yeni planlarını açıkladı. Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacaklarını anlatan Tekin “Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap İstanbul İl Başkanlığı binasında partililerle toplantı yaptı. Toplantıda son dönemde parti içinde tartışma konusu olan kurultay süreçlerindeki usulsüzlük, şaibe, yolsuzluk iddiaları ele alındı. Parti tabanından gelen çok sayıda üye, toplantıda söz alarak yaşadıkları sorunları, gözlemledikleri eksiklikleri ve çözüm önerilerini aktardı.

ÖZEL VE EKİBİNE YOLSUZLUK ELEŞTİRİSİ

Burada bir konuşma yapan Gürsel Tekin, "Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması bizim en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" diye konuştu.

Yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan operasyonlara ilişkin de konuşan Tekin, müteahhit ve şirket sahipleri üzerinden parti yönetimine eleştirilerde bulundu. Tekin, belediyelerin itirafçı ve iftiracı denilenlerle iletişimlerinin kesilmediğini öne sürerek parti yönetimini eleştirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Milletin vergileri onlar niye sahip çıkmadın sorumluluk sende

Gürsel efendi İstanbul il başkanlığı hesaplarında ki paraları kimler çekti hesaplar niye ekside kim boşalttı bunların hesabını vermeli.
