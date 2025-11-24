‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Gaziosmanpaşa mitinginde kullandığı, “Akın, sert kayaya çarptın oğlum” ifadeleri nedeniyle hakkında açılan tazminat davasında karar açıklandı.

CHP lideri Özgür Özel partisinin 4 Haziran’daki Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmada, İBB operasyonlarında gözaltına alınan isimlerin hastaneye sevk edilme görüntülerine tepki gösterdi.

Özel, “O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın" ifadelerini kullanmıştı.

Bir gün sonra yani 5 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı Özel hakkında “yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

O SÖZLER KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRI

İstanbul 20 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Özgür Özel’in sözleri “kişilik haklarına saldırı” sayıldı. Mahkeme, hükmünde Özel'e 150 bin TL ceza verdi.

Mahkeme kararında, “Davalının davacı hakkında sarf ettiği sözler onun kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil edici mahiyette bulunmuş ve davalının davacıya manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği takdir ve sonucuna ulaşılmıştır. Mahkememizce manevi tazminat miktarı belirlenirken, tazminata konu eylemin ağırlığı, tarafların sosyal ve mali durumları, paranın alım gücü, hak ve nesafet ilkeleri hep birlikte değerlendirilmiş, davada talep edilen manevi tazminat miktarının orantılı ve hakkaniyete uygun olduğu kabul edilmiştir” denildi.