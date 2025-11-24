  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suudi Arabistan alkol yasağını kaldırıyor!

CHP’liler birbirine girdi! Vekillerin üstüne yürüyüp avaz avaz bağırdı

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!
Gündem ‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!
Gündem

‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Akın, sert kayaya çarptın oğlum’ demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek’e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açtığı davada tazminata mahkum edildi. Mahkeme, Özel’in 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Gaziosmanpaşa mitinginde kullandığı, “Akın, sert kayaya çarptın oğlum” ifadeleri nedeniyle hakkında açılan tazminat davasında karar açıklandı.

CHP lideri Özgür Özel partisinin 4 Haziran’daki Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmada, İBB operasyonlarında gözaltına alınan isimlerin hastaneye sevk edilme görüntülerine tepki gösterdi. 

Özel, “O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın" ifadelerini kullanmıştı. 

Bir gün sonra yani 5 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı Özel hakkında “yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. 

O SÖZLER KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRI  

İstanbul 20 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Özgür Özel’in sözleri “kişilik haklarına saldırı” sayıldı. Mahkeme, hükmünde Özel'e 150 bin TL ceza verdi. 

Mahkeme kararında, “Davalının davacı hakkında sarf ettiği sözler onun kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil edici mahiyette bulunmuş ve davalının davacıya manevi tazminat ödemesine karar verilmesi gerektiği takdir ve sonucuna ulaşılmıştır. Mahkememizce manevi tazminat miktarı belirlenirken, tazminata konu eylemin ağırlığı, tarafların sosyal ve mali durumları, paranın alım gücü, hak ve nesafet ilkeleri hep birlikte değerlendirilmiş, davada talep edilen manevi tazminat miktarının orantılı ve hakkaniyete uygun olduğu kabul edilmiştir” denildi.

"İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!"
“İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!”

Gündem

“İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!”

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...
İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Gündem

İmamoğlu CHP’nin ‘İmralı’ oylamasına niçin katılmadığını açıkladı! Ben içerideyken olmaz...

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha
Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Gündem

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel’ e bir mektup daha

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi
Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Gündem

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi
CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Gündem

CHP’li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23