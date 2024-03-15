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Gündem Alçaklardan yardım sırasında bekleyen Gazzelilere saldırı! Şehit sayısı 100'e yükseldi
Gündem

Alçaklardan yardım sırasında bekleyen Gazzelilere saldırı! Şehit sayısı 100'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-03-15 03:40:00 -

Siyonist İsrail'e ait helikopterler, gıda yardımı almak için sırada bekleyen Gazzelilere saldırdı.

Alçakların saldırısında şehit sayısı 100 olarak açıklandı.

100'ü aşkın da yaralının da olduğu saldırının gerçekleştiği bölgede yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

Saldırıda can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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