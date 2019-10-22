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Alçaklar rahat durmuyor! SMO askerleri intihar saldırısını önledi!

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirmeye çalıştığı intihar saldırısını son anda engelledi. Gün içinde SMO askerlerine teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

22 Ekim 2019 Salı 22:12
Alçaklar rahat durmuyor! SMO askerleri intihar saldırısını önledi!

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde güvenliği sağlamak için arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tel Abyad'ın Kelbe köyündeki çalışmalar sırasında teröristler, bomba yüklü aracı SMO askerlerinin üzerine sürerek intihar saldırısı girişiminde bulundu.

Bomba yüklü aracı durdurdular

Saldırıyı fark eden SMO unsurları, uzaktan açtıkları ateşle bomba yüklü aracı durdurmaya başardı. Terör örgütü YPG/PKK'nın hazırladığı bomba yüklü araçlardan bazıları kapalı depolarda bulunmuş ve imha edilmişti.

Gün içinde SMO askerlerine YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı intihar saldırısı ile tuzakladıkları bombaların patlaması sonucu 3 asker şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:12
  1. Suriye Milli Ordusu
  2. SMO
  3. Suriye
  4. YPG
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