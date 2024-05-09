  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Meclis'e teklif sunacağız

İsrail’e ait dozer havaya uçtu

Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?

Bilet satmadı bileti kesildi! Irkçı nefrette yeni boyut

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

İP’inden SP’sine, Prof’una.. Türkiye’ye özgü skandallar!

Erken emeklilik fırsatı olan meslekler belli oldu!

Katil İsrail şehit cenazesini vermiyor

ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?

255 STK’dan MEB'e Millî müfredat çağrısı: Müfredat evrimci dilden temizlensin
Dünya Alçaklar itiraf etti! 'Türkiye bizi zayıf noktamızdan vurdu'
Dünya

Alçaklar itiraf etti! 'Türkiye bizi zayıf noktamızdan vurdu'

Yeniakit Publisher
2024-05-09 15:16:00 - 2024-05-09 15:17:10
Alçaklar itiraf etti! 'Türkiye bizi zayıf noktamızdan vurdu'

İsrail Basını Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ekonomik ambargo kararının sonuçlarına yönelik analiz yayınladı. Kararın çok ani ve ve etkili olduğu vurgulanırken bunun hayat pahalılığını arttıracağına dikkat çekildi.

İsrail'in aylardır Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırım vahşetine karşı Türkiye karekete geçti.

Türkiye’nin İsrail’e yönelik boykot kararının olumsuz etkileri ülkenin gündemine oturdu.

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ihracat ve ithalatın durdurulmasının firmaları zor durumda bırakacağı belirtildi. İsrailli ithalatçıların bir kısmının daha uzun ve daha maliyetli nakliye rotası olan Slovenya gibi üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı nakliye yolları arayışında olduğu, bazılarının ise Türk tedarikçileri Avrupa ve ABD'deki çok daha pahalı firmalarla değiştirmek zorunda kalacağı kaydedildi.

"Hayat pahalılığı artacak"

Türkiye’nin kararının İsrail’de kısa vadede kuru ve taze gıda ürünleri, hammaddeler, elektronik cihazlar, demir, çelik ve otomobil gibi çeşitli ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açacağı ifade edildi. İsrailli ithalatçıların alternatif kaynaklar bulacağı ancak bunun sonucunda üretim ve nakliye maliyetlerinin yükseleceği ve İsrail'deki hayat pahalılığını daha da arttıracağı vurgulandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Türkiye’nin boykotu anında etkili oldu”

Dijital tedarik zinciri platformu SlickChain'in CEO'su Elad Barshan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eylemi çok ani oldu ve anında etki gösterdi. İthalatçıların alternatif aramaya veya tedarikçileri değiştirmeye zamanları olmadı. Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu. Çünkü Türkiye'den ithalat yapmak oldukça ucuz, nakliye süreleri çok hızlı, yalnızca birkaç gün sürüyor.” dedi.

Barshan, büyük ölçüde Türk sanayisine bağlı olan bazı ithalatçıların hayatta kalma mücadelesi vereceğini söyledi.

"İsrail harekete geçmezse çığ gibi büyür"

İsrail’in uluslararası mahkemelere gitmek yerine dünyadaki müttefiklerinden destek alarak Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini belirten Barshan, "İsrail harekete geçmezse, Türkiye’yi aşarak çığ gibi büyüyen bir etki oluşturabilir. Bu da diğer ülkelerin İsrail ile ticarete kısıtlamalar ve hatta tam ambargo koymaya başlayabileceği anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

"Daha yüksek maliyet fiyatları artıracak"

İsrail Deniz Ticaret Odası Başkanı Yoram Sebba da Türkiye'nin kararının İsrailli ithalatçıları ve işletmeleri alternatif batılı tedarikçilerle pazarlık yapmaya zorlayacağını söyledi.

Sebba, "Baskı altında olduğunuzda tedarikçilerle pazarlık yapmak ve yeni sözleşmeler imzalamak ideal bir durum değildir. Bu, daha yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle ürünleri daha pahalı hale getirecektir." dedi.

Çılgına dönen İsrail ticareti durdurdu!
Çılgına dönen İsrail ticareti durdurdu!

Dünya

Çılgına dönen İsrail ticareti durdurdu!

Türkiye-İsrail ticareti düştü mü? İsrail, Türkiye'den silah alıyor mu?
Türkiye-İsrail ticareti düştü mü? İsrail, Türkiye'den silah alıyor mu?

Ekonomi

Türkiye-İsrail ticareti düştü mü? İsrail, Türkiye'den silah alıyor mu?

Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın
Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın

Gündem

Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?
Gündem

Yazıklar olsun size! Utanmazlar Canlı yayında Erdoğan’a “Politik Hayvan” dedi. TC kanunlarında bu suçun bir karşılığı yok mu?

Halk Tv bir rezilliğe daha imza attı. “Şirin Payzın ile sözüm var” programında davetli konuklar Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a bir lakap takma ..
Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?
Ekonomi

Bakan Faruk Çelik çok sert eleştirdi! Böyle bir şey dünyanın neresinde var? Bunu savunanlar emekliye tatmin edici zamdan nasıl bahsediyorlar?

Erken yaşta emeklilik sistemini eleştiren AK Partili Faruk Çelik, "40 yaşında emeklilik dünyanın neresinde var? 40 yaşında emekliliği savuna..
CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor
Gündem

CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor

Seçimden önce Yeniden Refah Partisi’ne övgüler düzen CHP’li Barış Yarkadaş, partinin kendi adaylarıyla seçime girmesinin kendilerine yaradığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23