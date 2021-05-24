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Gündem Alçak saldırı 27 yıl sonra hala hafızalardaki yerini koruyor!
Gündem

Alçak saldırı 27 yıl sonra hala hafızalardaki yerini koruyor!

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993’te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden PKK’lı hain teröristlerin saldırısı, hala hafızalardaki yerini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:36:00 -
Alçak saldırı 27 yıl sonra hala hafızalardaki yerini koruyor!

 Yeni Akit/Ankara 

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993’te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin hain saldırısı, aradan geçen 27 yıla rağmen unutulmadı.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, hafızalardan silinmeyen terör saldırısının yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Büyükataman, “24 Mayıs 1993 günü birliklerine gitmekte olan 33 silahsız askerimizi Elazığ-Bingöl kara yolunda katleden PKK'yı ilk günkü şiddetiyle lanetliyorum. Acılarını daima yüreğimizde yaşadığımız aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

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