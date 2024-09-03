Alçak planları ortaya çıktı! Asıl terörist sensin

Tunca Bengin, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ve Batı Şeria’ya yönelik vahşetini sert bir dille eleştirdi. Bengin, İsrail’in Filistinlilere yönelik zorbalığını meşru müdafaa gerekçesiyle örtbas etmeye çalıştığını ifade etti. Milliyet gazetesi yazarı, uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumun bölgede yeni gerilimlere yol açacağını vurguladı. Tunca Bengin, Batı'nın bu duruma sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze’de uyguladığı sistematik vahşeti Batı Şeria’ya da taşıdı. İsrail ordusu Filistinlilerin sığındığı, kampları, hastaneleri bombalıyor. İnsanları, masum sivilleri öldürüyor ve bulundukları yerlerden toplu göçe zorluyor.. Bu eşkıyalığına bir de güvenlik gerekçesi ya da meşru müdafaa diye abuk bir gerekçe uyduruyor. Netanyahu pervasızca bunu deklare etti, hatta bazı bölgeleri Yahudi yerleşimciler için ayrılmış yer olarak ilan etti. Bu ne demek?Filistin halkı burayı terk etsin, etmezse de ölmeye hazır olsunlar… Yani Filistinlilere ait topraklara çökmek için yıllardır uyguladığı zorbalığın yeni bir evresini ya da Gazze’de 11 aydır yaptığı katliamın, vahşetin ön hazırlıklarını yapıyor İsrail...Tüm uluslararası antlaşmaları, hukuku yok sayan bu kepazeliklerle ilgili olarak da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de ne diyor? “Batı Şeria’daki Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi fikrini reddediyoruz ancak hassas terörle mücadele operasyonları sırasında sivillerin hayatını korumak için bazı durumlarda yerel tahliye emirlerinin gerekli olabileceğini kabul ediyoruz.”

İsrail terörist faaliyetlerle mücadele ediyor, böyle şeyler olabilir açıkçası… Bozacının şahidi şıracı misali al birini vur diğerine, hep yalan dolan... (...)

Netanyahu başta tüm kabinesi her konuşmasında sürekli tehdit ve kan dökmekten söz ediyorlar. Hiçbir uluslararası kural hak, hukuk tanımıyor, dur denildikçe daha da azıyorlar. Böyle bakıldığında kimin terörist tanımına uyduğu da çok net ortada aslında..."

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