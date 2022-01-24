Alçak öğretmenden namaz zulmü

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Avrupa’daki İslam düşmanlığının geldiği boyutu gözler önüne seren akıl almaz bir olay yaşandı. İngiltere’nin Stanmore semtindeki Stanmore Park Lisesi’nde Müslüman öğrencilerin namazı, bir öğretmen tarafından engellenmek istendi. Edinilen bilgilere göre, lisenin içinde bulunan ve farklı dinlere inanan insanların ortak olarak kullandığı “ibadet odası”nda bir grup Müslüman öğrenci cuma namazı kılmak istedi. Buraya gelen bir öğretmen ise odada sadece bireysel olarak ibadete izin verildiğini, toplu halde ve yüksek sesle ibadete müsaade edilmediğini belirtti. Bunun üzerine Müslüman öğrenciler, okulun hemen yanındaki parka gidip namazlarını burada kılmak istedi. Ancak aynı öğretmen, bu defa da parka gelip “Okul saatlerinde halka açık bir parkta namaz kılmamalısınız. Okulunuza dönün” dedi. Fakat öğrenciler öğretmeni dinlemeyerek namazlarını kılmaya başladı. Yaşananlara anlam veremediklerini söyleyen öğrenciler, eskiden kendilerine ibadet etmek için ayrı bir oda tahsis edildiğini, hatta kendileriyle birlikte namaz kılan öğretmenleri bile olduğunu, fakat şimdi durumun tamamen değiştiğini belirtti.