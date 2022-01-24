  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alçak öğretmenden namaz zulmü
Dünya

Alçak öğretmenden namaz zulmü

İngiltere’de, okul içindeki ibadet odasında namaz kılmaları engellenen Müslüman öğrenciler, ibadetlerini parkta ifa etmek istedi. Ancak öğrenciler burada da “Okul saatlerinde halka açık bir parkta bunu yapamazsınız. Okulunuza dönün” zorbalığıyla karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 22:30:00 -
Alçak öğretmenden namaz zulmü

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Avrupa’daki İslam düşmanlığının geldiği boyutu gözler önüne seren akıl almaz bir olay yaşandı. İngiltere’nin Stanmore semtindeki Stanmore Park Lisesi’nde Müslüman öğrencilerin namazı, bir öğretmen tarafından engellenmek istendi. Edinilen bilgilere göre, lisenin içinde bulunan ve farklı dinlere inanan insanların ortak olarak kullandığı “ibadet odası”nda bir grup Müslüman öğrenci cuma namazı kılmak istedi. Buraya gelen bir öğretmen ise odada sadece bireysel olarak ibadete izin verildiğini, toplu halde ve yüksek sesle ibadete müsaade edilmediğini belirtti. Bunun üzerine Müslüman öğrenciler, okulun hemen yanındaki parka gidip namazlarını burada kılmak istedi. Ancak aynı öğretmen, bu defa da parka gelip “Okul saatlerinde halka açık bir parkta namaz kılmamalısınız. Okulunuza dönün” dedi. Fakat öğrenciler öğretmeni dinlemeyerek namazlarını kılmaya başladı. Yaşananlara anlam veremediklerini söyleyen öğrenciler, eskiden kendilerine ibadet etmek için ayrı bir oda tahsis edildiğini, hatta kendileriyle birlikte namaz kılan öğretmenleri bile olduğunu, fakat şimdi durumun tamamen değiştiğini belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay