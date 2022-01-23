Alçak Hindulardan Müslümanlarla ilgili pişkin talep

Münübe Yılmaz

İslam düşmanlığının her türlüsünün sahnelendiği Hindistan’da, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” sözünü akıllara getiren bir gelişme yaşandı. Müslümanlara yönelik soykırım çağrılarının ayyuka çıktığı ülkede, nefret söylemlerinden Müslüman dinî liderlerin sorumlu olduğu iddia edildi.

Müslümanlar, Hinduların ruhani liderlerini karalamak için girişimlerde bulunuyormuş

Edinilen bilgilere göre, gazeteci Kurban Ali ve eski Patna Yüksek Mahkemesi yargıcı Anjana Prakash, Haridwar ve Delhi şehirlerindeki dinî toplantılarda Müslümanlara karşı soykırım çağrısı yapılması üzerine açılan davaya taraf olmak için mahkemeye başvurdu. Başvuruda, Hindu din adamlarının, Hindu kültürüne Hindu olmayanlar tarafından gerçekleştirilen saldırılara yanıt olarak açıklamalar yaptığı ve bu nedenle söz konusu açıklamaların “nefret söylemi” olarak yorumlanamayacağı ileri sürüldü. Pişkin başvuruda ayrıca, “Müslümanlar, Hinduların ruhani liderlerini karalamak için girişimlerde bulunuyor. Onlar, Hindu dinî liderleriyle ilgili meselelere veya faaliyetlere karşı itirazda bulunamazlar” herzeleri yumurtlandı.

“Müslüman liderler tutuklansın” talebi

Öte yandan, mahkemeye yapılan bir diğer başvuruda da Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin lideri Asaduddin Owaisi ve Waris Pathan gibi Müslüman önderlerin “nefret söyleminde bulunmak”tan tutuklanması istendi.