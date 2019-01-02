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Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri ortaya çıktı

Terör örgütü FETÖ'nün, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin yürütülen davada, FETÖ'cülerin "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kameralarına yansıyan "sivil katliam" görüntüleri boşa çıkardı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
Alçak FETÖ'cülerin katliam görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı "çatı" davası sanıklarının, "Karargah içinde siviller şehit edilmedi" iddiasını, güvenlik kameralarına yansıyan "sivil katliam" görüntüleri çürüttü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davada,  sanıklar, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Mütalaaya göre, sözde konsey üyelerinin yanı sıra dava dosyasının 161  sanığı, karargahta şehit edilen Astsubay Bülent Aydın ile 11 sivil vatandaşın  hayatının kaybetmesinden sorumlu tutuldu.

Söz konusu sanıkların "anayasal düzeni ihlalden" birer kez, "kasteden  adam öldürmek" suçundan ise 12'şer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile  cezalandırılmaları talep edildi.

Bu kapsamda son savunmalarını yapan sanıklar, özellikle şehit edilen  vatandaşlardan sorumlu olmadıklarını, o gece silah kullanmadıklarını ve  karargahta sivillerin bulunduğu bölgeye ateş edilmediğini öne sürdü.

Sanık eski albaylar Doğan Öztürk, Murat Korkmaz, Oktay Felekoğlu, eski  binbaşı Abdurrahim Aksoy, eski yüzbaşı Onur Özdemir, eski üsteğmenler Uğur  Bostan, Selçuk Topal, İsmail Yolaçacı, eski astsubaylar Hasan Demirci, Mustafa  Kocaaslan ve Osman Aktaş son savunmalarında Astsubay Bülent Aydın dışında  kimsenin karargah içinde vurulmadığını iddia etti.

Sanık Felekoğlu savunmasında, Bülent Aydın'ın taksirli bir şekilde hayatını kaybettiğini ileri sürerken, diğer sanıklar ise şehit edilen  vatandaşların karargah dışında vurulmuş olabileceği iddiasında bulundu.

"Sivil katliam", güvenlik kameralarında

Bu arada dava dosyasının delileri arasında yer alan karargaha ait güvenlik kamera kayıtları sanıkların iddialarını çürüttü.

Görüntülere göre, 15 Temmuz akşamı darbecilere karşı demokratik tepkilerini göstermek için toplanan vatandaşlar, Genelkurmay Başkanlığı protokol girişi önünde görülüyor.

Bir süre sonra karargah bahçesine giren vatandaşlara ateş edildiği, ardından çok sayıda kişinin vurulduğu anlaşılıyor.

Şehit edilen vatandaşlar, askerler tarafından yerlerde sürüklenerek karargah dışına bırakılıyor.

Yaralanan bir kişinin sürünerek, karargah dışına çıkmaya çalıştığı esnada darbecilerin yaralı şahsa yardım etmeyip, sadece izlediği de görüntülere  yansıyor.

Zorlukla ayağa kalkarak, yürümeye çalışan bir başka yaralıya  darbecinin müdahalesi de kamera kayıtlarında yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. FETÖ davası
  4. Çatı davası
  5. 15 Temmuz Darbe Girişimi
  6. FETÖ'cülerin sivil katliamı
  7. katliam görüntüleri ortaya çıktı
  8. mahkeme
  9. yargılama

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