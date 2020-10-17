Alçak Ermenistan'a desteğini ilan etmişti! Esed düğmeye bastı

Beşşar Esed rejimine ait hava yolu şirketi Cham Wings'in, Suriye'den Ermenistan'a militan taşıdığı belirtildi. Daha önce Libya, Sudan ve Kongo'dan militan toplayan Suriye rejiminin Cham Wings Havayolları'na ait uçağın Erivan'a iniş yaptığı belirlendi.

Esed'den Ermenistan'a destek!

Cham Wings Havayollarına ait uçakla, Suriye'den Ermenistan ordusunu desteklemek için militanların getirildiği iddia ediliyor.

Libya'da da görülmüştü

Yeni Şafak'ın haberine göre; Cham Wings daha önce de Libya'ya da militan taşımıştı. Beşşar Esed rejimi, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı savaşçılar Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine aynı havayolları ile getirilmişti.

Rus basınından RIA'ya açıklamalarda bulunan Suriye diktatörü Esed, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşimlere saldırılarını görmezden gelerek Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı. Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da asıl kışkırtıcı olmakla suçlayan Esed, Ermenistan'a destek vermeye hazır olduklarını ilan etmişti.