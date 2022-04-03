Albayrak’ta kıyametler koptu, Ağıralioğlu’nda herkes suspus!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti'de yaşanan görevden alınmalara sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Bir kıyas yapacağım.

Bir yanda 84 milyonluk Türkiye’yi yönetenler var..

Sadece Türkiye halkını değil, bir de Suriye’den gelen 5 milyon nüfusu yönetenler var..

Etrafımızı saran çakallarla didişirken..

Bir de iç siyasette küçük hesaplar peşinde koşan ve bu yolda yeri geldiğinde Ameria ile yeri geldiğinde Almanya, yeri geldiğinde Rusya ile işbirliği yapan iç muhalefet ile mücadele eden siyasi iktidar var..

Milli Eğitiminden, Sağlık Bakanlığına kadar.

Hemen her alanda devasa hizmetlere imza atan, hemen her gün onlarca açılış ile Türkiye’yi ayağa kaldırmaya çalışan bir yönetim var..

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Marmaray’ı, Osmangazi Köprüsü’nü bitirmeden, Çanakkale Köprüsü’nün hazırlığını yapan ve tahmin edilen sürenin de öncesinde bitirilmesini sağlayan bir iktidar var..

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