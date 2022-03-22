Albayrak’ın kitabına yoğun ilgi

2015-2018 döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018-2020 döneminde de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak’ın ‘Burası Çok Önemli’ isimli kitabı büyük yankı uyandırıyor. 11 Mart’ta okurla buluşan kitaba talep yoğun.

İki bölümden oluşuyor

Albayrak, Turkuvaz Kitap’tan çıkan ‘Burası Çok Önemli’de hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı olarak milli politikaları uygulama nedenlerine değiniyor. Albayrak, 2 bölümden oluşan kitapta Türkiye ekonomisiyle ilgili fikirlerini yalın bir dille anlatıyor. Milli ekonomi politikasının orta vadede kalkınmaya ve refaha dönüşeceğini belirtiyor.

Katkıları büyük

Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken pek çok yenilenebilir enerji projesine ön ayak olduğunu hatırlatıyor. Pek çok güneş ve rüzgâr santralinin devreye alınmasına katkıda bulunduğunu anımsatıyor.

Taşlar yerinden oynadı

Albayrak, fosil yakıtlarda dışarıya bağımlı olan Türkiye’nin doğal ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelmesinin ‘taşları yerinden oynatmak’ olduğunu vurguluyor. Yerli kömür ve borun ekonomiye kazandırılmasında rol oynadığına işaret ediyor. Albayrak, Türkiye’nin dev nükleer enerji projelerinden Akkuyu’nun önemine dikkat çekiyor.

Albayrak kitabın ilk bölümünde Türkiye’nin doğal gaz ticaretinin merkezi olacağını dile getiriyor. Türk Akım ve TANAP projelerinin başarıyla hayata geçirildiğinin altını çiziyor.

Tehditler savruldu

Türk Akım projesini ‘enerji diplomasisinin meyvesi’ olduğunu kaydeden Albayrak şu ilginç anekdotu da aktarıyor: “Türk Akım projesi, enerji alanındaki iş birliğinin ötesinde bir projedir. Bu proje Türkiye-Rusya ilişkileri açısından müspet bir anlam taşıyor olsa da Batılı ülkeler için ise farklı anlamlar taşıyordu. 2016 yılının Eylül ayında Batılı bir ülke baş başa görüşmemizde bizi imalı bir şekilde tehdit etti. Projenin yapılmaması gerektiğini, Batı’da bunun bazı sıkıntılara yol açacağını, Türkiye ve bizim için hiç de iyi olmayacağını ifade edince biz de diplomatik teamüller çerçevesinde gereken cevabı verdik. Bu olaydan sadece birkaç gün sonra şahsımı hedef alan yalan ve iftira üzerinden yeni bir saldırıya maruz kaldık.”

İcraat üstüne icraat

Berat Albayrak, kitabının ikinci bölümünde ise 28 aylık Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki icraatlarından söz ediyor. “Temmuz 2018-Kasım 2020 tarihlerinde enerjiden ekonomiye tam bağımsız bir Türkiye idealiyle çalıştık” diyor.

Albayrak, ayrıca şu görüşleri paylaşıyor: “Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı. 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz.”