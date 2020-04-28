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Ekonomi

Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı

2020-04-28 16:33:56 -
Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı
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