Albayrak: "(TCMB karı) Hazineye ocakta devredilmesinin amacı kamu yatırım ve ödemelerini hızlandırarak piyasaya likiditenin daha hızlı sunulmasıdır."

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09 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:23
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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