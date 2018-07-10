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Albayrak: Onu almak için elimizden geleni yapacağız

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2018 Salı 16:38
Albayrak: Onu almak için elimizden geleni yapacağız

Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Kiralama yöntemi ile birlikte UEFA'nın verdiği talimatların içinde kalacağız. Dışına çıkmayacağız. Muhakkak transfer yapacağız. En az 2 tane daha yapacağız." diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj yolladı.

"TARIK ÇAMDAL AYRILACAK"

Tarık Çamdal'ın ayrılacağını hatırlatan Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile dostça ayrılacağız. Onun bir suçu yok, zamanında yüksek paralara transfer edilmiş, o da bunun altında ezilmiş. Umarım kendisi Türk futboluna hizmet eder." dedi.

"BADOU NDIAYE ÇOK PİŞMAN"

Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a dönmek istemesiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Ndiaye gittiğine çok pişman. O da onun kaderi diyelim. Bazen bu tip ayrılıklar da iyi oluyor. Kulübün değerini anlıyolar." ifadelerini kullandı.

"TREZEGUET'İ ALMAK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa'da Trezeguet'i transfer etmek istediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı yönetici, "Trezeguet hala gündemde. Konuşuyorum, formüller arıyorum. Kasımpaşa'da çok değerli ağabeyim Turgay Ciner var. Onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"EREN İÇİN TRABZONSPOR'DAN TEKLİF YOK"

Eren Derdiyok'un Trabzonspor'a gitme ihtimaliyle ilgili çıkan haberleri de yalanlayn Albayrak, "Eren Derdiyok için Trabzonspor'dan bir teklif gelmedi. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur." diyerek sözlerini noktaladı. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 16:38
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Abdurrahim Albayrak

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