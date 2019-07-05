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Albayrak: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor."

05 Temmuz 2019 Cuma 11:17
Albayrak: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor."
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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:17
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