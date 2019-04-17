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Albayrak: İşbirliğimiz ekonomi ile güçlenecek

ABD’de çeşitli etkinliklere katılan ve bir dizi temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın her görüşmede ısrarla ekonomik ilişkilere vurgu yapmasının tesadüf olmadığını söyledi. Albayrak, “Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır” dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:15
Albayrak: İşbirliğimiz ekonomi ile güçlenecek

Hafta sonu G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansın gala yemeğinde katılımcılara hitap etti.

İkili ilişkilerin son durumunu değerlendirerek Amerika’daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, başta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin olmak üzere, birçok üst düzey yetkili ve uluslararası finans kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirdi

Bakan Albayrak, Beyaz Saray’da da muhatapları ve mevkidaşıyla bir araya geldiğini ve bu görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi. Türkiye’den ATC yıllık konferansına üst düzey katılımın Türkiye’nin bu toplantıya verdiği önemi ortaya koyduğunu belirten Albayrak, iki ülke arasında birçok konuda fikir ayrılığı bulunduğunu kaydederek, bunların anlamlı ve sürdürülebilir diyalogla halledilebileceğini ifade etti.

Berat Albayrak, Türkiye ile ABD’nin ortak çalışabileceği birçok alan olduğunu ifade ederek, “Ekonomik bağlarımızı güçlendirme konusunda büyük bir potansiyel var. Diplomatik ve stratejik iş birliğimize nispeten ticaret hacmimiz oldukça düşük” dedi.

“Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump’ın her görüşmede ısrarla ekonomik ilişkilere vurgu yapmasının tesadüf olmadığını vurgulayan Albayrak, “Liderlerimiz bu konuya bağlılar ve biz de bu eksik halkayı tamamlamak zorundayız. Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı, geleneksel güvenlik ortaklığımız kadar da güçlü olmalıdır” diye konuştu.

Bakan Albayrak, “İki ülke arasındaki uçurumları kapatmak ve anlaşmazlıkları çözmek yeteneğimiz konusunda gerçekçi olmalıyız. Ancak, her iki tarafında birbirinin meşru endişelerini dikkate aldığı sağlıklı bir ilişki için çaba göstermeliyiz. Zamanımızdaki değişkenlik ortamında, daha iyi bir gelecek inşa etmek için uzun vadeli ortak çıkarlarımıza yatırım yapmak çok önemlidir” diye konuştu.

Berat Albayrak, şöyle konuştu: “Müttefikliğimizi derinleştirmek misyonuyla karşılıklı olarak faydalı olan bir ilişki inşa etmek üzerine çalışıyoruz. Türkiye-ABD ittifakını derinleştirmek için, sorunların bizi pozitif bir ajandayla geleceğe bakmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yaptırım tehditleri ve korku politikasından kaçınıp, gerçekçi ama pozitif bir ajanda üzerine çalışalım.

Tüm paydaşlar mutlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kıdem tazminatıyla ilgili yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Kıdem tazminatının sorunlu bir alan olduğunu belirten Albayrak, “Şu anda işçilerin, işverenlerin ve sendikaların mutsuz olduğunu görüyoruz. Ama öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Tüm paydaşlarla adım atılacak” dedi.

Trump’a Erdoğan’ın selamını iletti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik” paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:15
  1. Beyaz Saray
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. berat albayrak
  4. IMF
  5. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK)
  6. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  7. Dünya Bankası
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. Trump

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