Albayrak İnşaat Arnavutluk için söz verdiği konutları teslim etti

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019 tarihinde yaşanan şiddetli deprem sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla kolları sıvayan Albayrak İnşaat, Laç kentinde söz verdiği projeyi TOKİ adına, 13 ay gibi kısa sürede sahiplerine teslim etti. En çok zarar gören şehir Laç kentinde hem depremin yaralarını saracak ve insanlara yuva olacak hem de Türk mimarisinin güzel örneklerinden olacak konutların teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, TOKİ Başkanı Ömer Bulutve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak katıldı.Resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.Laç Belediye Başkanı Majlinda Cara Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm paydaşlarla beraber Albayrak İnşaat'a teşekkürlerini ifade etti.

“Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişenlerdir”

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Arnavutluk’un sevinci sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pekçok kez yaşamış ülkenin insanları olarak Arnavut halkının acısı bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişenlerdir. Deprem halkının acılarını sarmak için hemen harekete geçtik. 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim etmekten gurur duyuyoruz, hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz bu Arnavut-Türk dostluğu devam edecektir. Bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm firmaları, yüklenici şirketleri; mühendisinden şantiyede çalışan elemanına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla proje dahil olundu

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Albayrak İnşaat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk’taki depremin yaralarını sarmak için başlattığı yardım kampanyasına depremzedelere yeni konutlar yapmak amacıyla dahil oldu. Depremin yıkıcı etkilerinin çok iyi bilindiği ülkemizde Albayrak İnşaat, Arnavutluk’ta yaşayan gönüldaşlarımızın yaşadığı kayıpları ve acıları bir nebze de olsa azaltma gayesiyle başlattığı konut projesini kısa sürede tamamladı. Yoğun bir çalışmanın ardından konutlar planlandığı zamandan önce bitirilerek depremzedelere teslim edildi.

Albayrak inşaat projeyi kısa sürede tamamladı

Türkiye’den gelen malzemelerle Arnavutluk’ta depremden etkilenen vatandaşları kısa sürede ev sahibi yapmak için büyük bir özveriyle çalışan Albayrak İnşaat, 522 konut, 37 ticari ünite, çocuk oyun parkları ve 375 araçlık kapalı otopark projesini 13ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle başlatılan bu somut yardım çalışması Laçhalkı için hem depremzedelerin yaralarını saracak kalıcı çözüm oldu, hem de bölgenin perspektif olarak gelişmesine önemli katkıda bulundu.