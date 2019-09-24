Albayrak: Erdoğan mazlumlar için umuttur

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan 35 dakika süren konuşmasında hem bölgesel hem küresel birçok sorunu ele aldı.

Erdoğan’ın konuşmasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Erdoğan’ın ardından yürüyeceğiz

Albayrak, “Haksızlığın karşısında ve hakikatin yanında olmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, mağdur ve mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Milleti ve inançları için her türlü fedakarlığı göze alan liderimizin ardından yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.