0553 313 94 23

Albayrak: Erdoğan mazlumlar için umuttur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşmasıyla ilgili, “Mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

24 Eylül 2019 Salı 23:12
Albayrak: Erdoğan mazlumlar için umuttur

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan 35 dakika süren konuşmasında hem bölgesel hem küresel birçok sorunu ele aldı.

Erdoğan’ın konuşmasıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Erdoğan’ın ardından yürüyeceğiz

Albayrak, “Haksızlığın karşısında ve hakikatin yanında olmaktan bir an olsun vazgeçmeyen, mağdur ve mazlumlar için umut olan bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Milleti ve inançları için her türlü fedakarlığı göze alan liderimizin ardından yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 23:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AliAli11 dk önce
    Doğu Türkistan mazlum sayılmıyor galiba , Arapları saydılar BM de , Sincan Türkleri için bir kelime yok.
  • A. KarA. Kar21 dk önce
    Reisin Sensörleri ve Antenleri kapatma taktiği. Halkı uyutma kendilerini avutma taktiği. Bari susun da Başkan halkın tepkisini görsün duysun. Karşı çıkmak birilerine yaranmak için değil bir gerçeği açıklayıp duyurmak için yazdım.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ30 dk önce
    Sen bu konulara girme! BİZ ERDOĞAN'IMIZI BİLİYORUZ. DAMAT KAYINPEDERİNİ ÖVÜYOR DERLER. BU GİBİ KONULARA DİĞER BAKANLAR YA DA VEKİLLER GİREBİLİR, GEREK DE YOK! VATANDAŞ HER ŞEYİ BİLİYOR VE YAKIN TAKİP EDİYOR.
  • AbdullahAbdullah33 dk önce
    Umut ama boş umut.
  • sıtkı sıyrılmışsıtkı sıyrılmış34 dk önce
    Egemen Bağış büyük elçi oldu. Bundan sonra ne deseniz boş gelir bana. Ülkennin son 17 yılının özeti. Egemen Bağış büyük elçi.
  • tacitaci38 dk önce
    Dur ağlatacan bizi şimdi.
  • ZeytinZeytin41 dk önce
    En çok da sana yaradı bu umut
  • halim selimhalim selim44 dk önce
    Bilmez miyiz..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
  1. İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
  2. Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
  3. Fırtına beklerken depremle sarsıldılar!
  4. Belden yukarısı olmayan kadın cesedi..
  5. 5.8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi..
  6. Altun'dan, Netanyahu'ya tepki
  7. MHP’den Meral Akşener’e çok sert..
  8. Erdoğan'dan BM'de Sisi tepkisi! Aynı..
  9. Albayrak: Erdoğan mazlumlar için umuttur
  10. Çin'den dikkat çeken Kıbrıs mesajı:..
  11. Suudi Dışişleri Bakanı: Tüm..
  12. Ünlü anketçi İYİ Parti'nin ittifak..
  13. Fikret Orman'ın yerine adı geçen Ahmet..
  14. Fikret Orman kimdir? Fikret Orman kaç..
  15. İngiltere'ye damga vuran 'örümcek'
  16. Tifo hastalığı nedir? Hastalığın..
  17. CHP Tunceli'ye kayyım atandı!
  18. POMEM PÖH alımı başvurusu nasıl..
  19. KOAH nedir? | KOAH hakkında bilinmesi..
  20. Yerli ve milli kurumlara FETÖ engeli..
  21. Emirates iş başvurusu nasıl yapılır?..
  22. Yargıtay'dan HDP milletvekilleri için..
  23. Depremler İlâhi bir ceza mı, ikaz mıdır?
  24. Çavuşoğlu: Kriz daha da kötüleşirse...
  25. Trump'tan kriz çıkartacak adım!..
  26. Saç ektirmek caiz midir?
  27. EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT..
  28. İlk ara tatil ne zaman hangi tarihte..
  29. AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman?..
  30. iOS 13.1 yayınlandı mı? Apple iOS 13.1..
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

25 Eylül 2019
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"