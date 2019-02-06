Albayrak duyurdu: Gıda fiyatları konusunda haftaya önemli adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi. Ankara'da aralarında Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter'in de olduğu gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, "2019 tehditlerinin yanında fırsatları da beraberinde getiriyor" dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi. 2018 yılında bütçe disiplininin yüzde 2'lerde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Albayrak, cari dengenin son 16 yılın en güçlü oranını gösterdiğine işaret etti. Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin tutturulacağını kaydetti. Büyüme hedefi açısından bir risk görmediğini belirten Albayrak "Yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturacağız" dedi. Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi. Güçlü adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak "Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yılsonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonu da da değinen Albayrak "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu"dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Albayrak gıda terörü yorumlarına katıldığını kaydeden Albayrak "Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandı." dedi. Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten Albayrak "Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta açıklayacağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

"FED'in aldığı pozisyon 2019 için imkan oluşturdu"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin tutumunu da değerlendiren Bakan Albayrak "Fed'in aldığı pozisyon 2019 için imkan yarattı. Bu manada süreç devam edecek. Uluslararası piyasadan likidite imkanları artacak. Türkiye daha fazla pay alacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok"

Türkiye'nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi durumu ortada" diye konuştu.

Bankacılık sektörünün Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yaşananlara bakıldığında bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını belirten Albayrak "20 milyar dolar civarında kredi yapılandırması yapıldı. Bankacılık sektörünün bilançoları gayet iyi. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sermaye yeterlilik oranı ile 2018 yılını kapattık. Müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değil" dedi.

Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak "Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Son üç ayda 10 puana yakın bir iyileşme var. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak. Dengelenme süreci bunu beraberinde getirecek" dedi.

Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili sorulara da "Merkez Bankası kurumsal ve bağımsız yapısı içinde karar verir" yanıtını verdi.

"Vergi reformu konusunda çalışıyoruz"

Dönemsel vergi teşviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak "Çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalışıyoruz. Vergi artırarak azaltarak gelir artırılmaz, bütüncül bakmak lazım" diye konuştu.

"Davos pozitif geçti"

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamındaDavos'taki temaslarını da değerlendiren Albayrak "Davos beklentilerimizin çok ötesinde pozitif geçti" dedi.