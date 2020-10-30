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Ekonomi Albayrak: Attığımız adımların meyvelerini yakında alacağız
Ekonomi

Albayrak: Attığımız adımların meyvelerini yakında alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:33:00 -
Albayrak: Attığımız adımların meyvelerini yakında alacağız

Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantı ya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, “Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın” ifadelerini kullandı.

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