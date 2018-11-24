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Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı test ediyorlar

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, maçın hakemi Hüseyin Göçek'e büyük tepki var.

24 Kasım 2018 Cumartesi 03:00
Albayrak: 30 milyon Galatasaraylıyı test ediyorlar

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aleyhlerine verilen penaltı sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, hakem Hüseyin Göçek ile Video Yardımcı Hakem (VAR) arasında konuşulanların açıklanmasını istedi.

"Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa açık açık söylesinler"

"İyi günler geçirmiyoruz. Şanssız bir dönemden geçiyoruz." diyen Albayrak, şunları kaydetti:

Sakinliğimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz ama 30 milyon insanın bu akşam içi yanıyor. Sadece Galatasaraylılar değil futbola gönül vermiş milyonlarca insan bu akşam burada olanları gördü. Türk Telekom Stadı'nda bir cihaz konmuş. İsmi de VAR'dır. Ne işe yaradığını merak ediyorum. VAR ile hocanın ne konuştuğunun açıklanmasını istiyoruz. Galatasaray'ın başkanı Galatasaraylılar Derneğinde, teknik direktörü 3. katta maçı izliyor. Bugün bir beyaz sayfa açtık, sahaya çıktık. Derbi öncesinde çok önemli bir futbolcumuz kırmızı kart görerek cezalandırılmıştır hem de penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonda verilen penaltıyla cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaraylıyı herhalde test ediyorlar. Zekamızı mı deniyorlar, ne yapıyorlar merak ediyorum. Bu ligde oynamamamızı istiyorlarsa açık açık söylesinler. Ona göre tedbir alalım.

"Bu beyaz sayfa olmadı"

Albayrak, açtıkları beyaz sayfanın karşılıksız kaldığını ileri sürerek, "Dün akşam yağmur, çamur altında 1,5 saat idman yaptık. Gece saat 01.00'e kadar hoca ile çalıştık. Emeğimiz var. Ayda 5,5 milyon avro futbolculara maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. Yazıktır Galatasaray'a... Üç gün sonra Lokomotiv Moskova maçına gideceğiz. Bu moralsizlikle mi gideceğiz? Başkanımız açıklama yapmış, 'Yolun bittiği noktadayız.' demiş. Başkanımız haklıdır. 30 milyon Galatasaraylının bu gece uyuyacağını, başını yastığa koyacağını düşünmüyorum. Bugün bir beyaz sayfa açmıştık. Bu sayfa yine ortada kaldı. Bu beyaz sayfa olmadı. Ben ne yapayım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 03:00
  1. Konya
  2. Galatasaray
  3. Abdurrahim Albayrak

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