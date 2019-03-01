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Albayrak: 25 milyar lira olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi-2'yi bugünden itibaren devreye alıyoruz. Hazine garantili paket toplamda 25 milyar lira olacak."

01 Mart 2019 Cuma 10:44
Albayrak: 25 milyar lira olacak

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:44
  1. KOBİ destek

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