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Gündem Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu
Gündem

Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 00:11:00 -
Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.

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