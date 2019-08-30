0553 313 94 23

Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda ziyareti

Tokat İl Jandarma Komutanlığına atanan Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Vali Ersin Yazıcı’ya veda ziyaretinde bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:43
Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda ziyareti

Tokat İl Jandarma Komutanlığına atanan Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Vali Ersin Yazıcı’ya veda ziyaretinde bulundu.


Vali Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ile makamında bir süre sohbet ettikten sonra yeni görevinde başarılar dileyerek, Balıkesir’de İl Jandarma Komutanı olarak görevini yürüttüğü süre içerisinde, toplumun huzur ve güvenini temin etmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakarca çalışmalarından dolayı Albay Murat Kınay’a şükranlarını sundu. Vali Yazıcı’ya teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay da, Yazıcı ile birlikte görev yapmış olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak bugün Malezya’dan Türkiye’ye getirildi.
    1. FETÖ’nün Malezya sorumlusu Arif Komiş,..
    2. Develi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    3. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    4. Rusya yeni keşfedilen adaları..
    5. Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla..
    6. Ahmet Hakan: Sen iflah olmazsın..
    7. Başkan Çolakbayrakdar: "Milletimizin..
    8. Başkan Kalkan: "Aldığımız ilham ve..
    9. 35 yıl suçsuz yere hapis yatan kadına..
    10. Kayseri’de ’Zafer’ coşkusu
    11. Niğde’de ’30 Ağustos’ coşkusu
    12. Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30..
    13. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü..
    14. Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya..
    15. Taksicinin dikkati sahte para..
    16. Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    17. Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    18. İzmir’de derbi ateşi yanacak
    19. Dumlupınar’da Zafer Bayramı coşkusu
    20. Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması