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Ekonomi

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Suudi Arabistanlı işadamı Salih Abdullah Kamil 79 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:41:00 -
Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Suudi Arabistan merkezli çok uluslu Dallah Al-Baraka Holding’in başkanı ve kurucusu olan Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti. Kamil’in vefat haberi, holdingin Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada, Kamil’in ramazan ayının son on gününde mübarek bir gecede vefat ettiği vurgulandı. Suudi Arabistan medyasında ise Kamil’in, İslami bankacılığın ve Arap dünyasında medyanın öncülerinden olduğu kaydedildi. Şark el-Avsat Gazetesi’nde, Kamil’in, tahmini 8 milyar Riyallik (2.3 milyar dolar) servetiyle Suudi Arabistan’ın en zengin iş adamı olduğu bilgisi yer aldı. Cidde Ticaret Odası Başkanlığı ve 10 yıl boyunca Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Danışmanlığı görevini yürüten Kamil, 1995 ve 1996’da Banker Ödülü, 1993’te Körfez İş Adamları Ödülü ve 2010’da da Malezya Kraliyet Ödülü’nü aldı.

 

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