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Albaraka Türk’ün 325 milyonluk kira sertifikası ihracına yoğun talep

Albaraka Türk, 325 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

26 Nisan 2019 Cuma 10:27
Albaraka Türk’ün 325 milyonluk kira sertifikası ihracına yoğun talep

Albaraka Türk, 17-18 Nisan’da talep toplama gerçekleştirilen 105 gün vadeli, 325 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı. Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama Şirketi’nin gerçekleştirdiği ihraca, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra nitelikli bireysel yatırımcılar talep gösterdi.

İhraç miktarı 5 milyar lirayı aştı

Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz 12 ay içerisinde bankamız, halka arz, nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış olmak üzere çeşitli formatlarda toplam 5 milyar lirayı aşan ihraç hacmiyle, 30’un üzerinde kira sertifikası işlemini tamamlayarak yurt içi piyasalarda en sık ihraç gerçekleştiren kurumlardan bir tanesi olmuştur. Aynı dönemde bankamız, bu yatırımların gerçekten likit ve satılabilir olduğunu ortaya koyan, dolaşımdaki kira sertifikası ihraçlarımızla ilgili 4 binin üzerinde ikincil piyasa işlemini başarıyla gerçekleştirmiştir.

 

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:27
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