Albaraka Türk’ten yüksek skor

Banka, DRC Rating tarafından değerlendirilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunu 9.25’e yükseltti. Bankanın Yönetim Kurulu puanı 9.20 olurken, Pay Sahipleri skoru ise 9.29 olarak belirlendi.

DRC Rating tarafından incelenen ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Albaraka Türk’ün pay sahipleri ve yönetim kurulu bölümlerindeki notları bir önceki seneye oranla artış gösterdi. İzleme dönemi içerisinde bankanın gerek yönetim kurulunda gerekse üst yönetimde yapılan değişiklikler sonucunda geliştirdiği organizasyonel ve yönetimsel yapının, notların yükselmesine etki eden unsurlar olduğuna dikkat çekildi.

Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık puanının 9.30 olarak değerlendirildiği raporda, Menfaat Sahipleri Raporu ise 9.20 olarak gerçekleşti. Banka’nın uyguladığı Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık politikasıyla beraber, finansal tablolar, faaliyet raporları ve özel durum açıklamalarının küresel uygulamalara uygun olduğu vurgulandı. Ayrıca, çalışanların herhangi bir sendikaya bağlı olmaması ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde belirlenmiş politikalara göre yönetilen menfaat sahipleri ile ilişkilerin de Türkiye standartlarında olduğu ifade edildi.