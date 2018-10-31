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Albaraka Türk'ten PTT ile dev işbirliği

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk’ün müşterileri, PTT ile gerçekleştirilen işbirliği ile artık 3 bin 500’den fazla Pttmatik’ten işlem yapabilecek.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
Albaraka Türk'ten PTT ile dev işbirliği

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, değerlerine değer katan stratejik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile yapılan işbirliği sayesinde, Albaraka Türk müşterileri, Türkiye genelinde 3 bin 500’den fazla Pttmatik’tenpara çekme ve bakiye sorma işlemlerini kampanya süresinceücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Bu işbirliği çerçevesinde düzenlenen imza töreni, Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu ve PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat’ın katılımıyla Albaraka Türk’ün İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirildi.

“Bu işbirliği ile ATM sayımız 10 kat arttı”

Toplantıda görüşlerini dile getiren Albaraka Türk Genel Müdür Başyardımcısı Turgut Simitcioğlu,“Bu işbirliği ile şu an 320 olan ATM sayımızı yaklaşık 10 katı kadar artırarak3.500’ün üzerine çıkarmış olacağız. Müşterilerimiz bundan böyle tüm Pttmatik’lerdenkampanya süresinceücretsiz olarak para çekebilecek ve bakiye görüntüleyebilecek. Bu stratejik işbirliği müşterilerimizle daha fazla noktada temas etmemize katkı sağlayacak. PTT’nin Türkiye’deki yaygın ağının katkısıyla müşterilerimiz özellikle para çekme konusunda daha rahat hareket edebilecekler. Bu işbirliğinin Bankamız ve PTT için hayırlı olmasını diler, işbirliğimizin büyüyerek gelişmesini temenni ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ise “Şirketimiz posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki yaygın, güvenilir, kaliteli iş ve işlemlerini ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktadır. Pttmatik’lergeniş hizmet ağımızın önemli bir parçası olarak Türkiye’nin dört bir yanında yer almaktadır. Ülkemizde başka hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı 174 yerleşim yerinde sadece Pttmatik’ler hizmet vermektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bankacılık alanındaki çeşitli ihtiyaçlarını karşılama noktasında Pttmatik’lerin ne denli önemli işlevler üstlendiğinin bir göstergesidir” dedi. Yusuf Canbolat,müşteri odaklı hizmet anlayışı çerçevesindebankacılık alanında da ciddi atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün Albaraka Türk ile imza attığımız Ortak ATM Projesi, bu atılımlar arasında yer almaktadır.Bu kıymetliprojeninmüşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın hayatını kolaylaştırma, ülke ekonomisine katkı sunmabakımından önemli faydalar sağlayacağına inanıyor, kurumlarımız arasındaki işbirliğinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:20
  1. İstanbul
  2. Albaraka Türk

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