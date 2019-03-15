Albaraka Türk’ten bir sosyal proje daha
Katılım bankası Albaraka Türk, ‘Değer Katan İyilikler’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı hediye ediyor.15 Mart 2019 Cuma 12:50
Katılım bankası Albaraka Türk, insana ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi.
Banka, ‘Değer Katan İyilikler’ başlıklı projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı hediye ediyor.
Albaraka Türk yönetimi, #MamaKabımAlbarakadan hashtagı ile başlattığı harekete tüm hayvan dostlarını davet ediyor.
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