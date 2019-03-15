Albaraka Türk’ten bir sosyal proje daha Katılım bankası Albaraka Türk, ‘Değer Katan İyilikler’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı hediye ediyor.

Katılım bankası Albaraka Türk, insana ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi. Banka, ‘Değer Katan İyilikler’ başlıklı projesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı hediye ediyor. Albaraka Türk yönetimi, #MamaKabımAlbarakadan hashtagı ile başlattığı harekete tüm hayvan dostlarını davet ediyor.



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