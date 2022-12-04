Albaraka Türk’ten anlamlı adım

Galaya katılanlar, Çocuk Sinema Okulu Kurucusu Emre Turanlı’nın yönettiği Hayallerin Ötesi’ni izleme imkânı elde etti.

Albaraka Türk, kurumsal sosyal sorumluluk alanında yürüttüğü çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Banka, ‘Dünyanın İlk Özel Sinemacıları’ projesiyle geniş yankı uyandırıyor. Özel çocuklara yönelik proje kapsamında hazırlanan Hayallerin Ötesinde filmi de ilgi görüyor.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, şunları kaydetti: “Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki güncel gelişmeleri takip ediyor, gerçekleştirilen çalışmaları da memnuniyetle karşılıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle hayata geçirilen bu kıymetli projenin her bir özel bireyin topluma entegre olmasına ve konuyla ilgili toplumsal bilincin gelişimine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Başta film ekibi olmak üzere projeye destek veren Derince Belediyesi’ne, Çocuk Sinema Okulu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kurum olarak sosyal sorumluluk alanına verdiğimiz desteği sürdürmeye ve gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.”