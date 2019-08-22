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Albaraka Türk’ten 40 milyon dolarlık murabaha

Albaraka Türk Katılım Bankası, ICD ile 40 milyon dolar tutarında bir murabaha sözleşmesi imzaladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:14
Albaraka Türk’ten 40 milyon dolarlık murabaha

Albaraka Türk Katılım Bankası Türkiye’de KOBİ’leri desteklemek üzere İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu’nun özel sektör kolu olan The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector’le (ICD) 40 milyon dolar tutarında bir murabaha sözleşmesi imzaladı.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, sözleşmenin önemine işaret ederek “KOBİ’lere finansman sağlamak, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli katkı sunacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:14
  1. Albaraka Türk Katılım Bankası
  2. KOBİ
  3. İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu
  4. The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
  5. murabaha
  6. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku

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