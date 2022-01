Albaraka Türk, “Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü”nü aldı

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren banka, yurt içinden ve yurt dışından ödül almaya devam ediyor. Banka bu çerçevede, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren The ONE Awards’ta, kendi kategorisinde Yılın En İtibarlı Bankası seçildi. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, aldıkları ödülden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu yıl 8. kez düzenlenen ve sektörde en önemli standartlardan birine dönüşmüş olan ‘The ONE Awards’ta yılın en itibarlı katılım bankası seçilmiş olmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bağımsız olarak toplam 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, güven, yakından tanıma, beğeni, tavsiye, inovasyon iletişim ve reklam çalışmalarını beğeni gibi farklı kriterlere göre verilen ödül, Pazarlama İletişimi sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilmekte. Halk jürisi tarafından belirlenen araştırma sonucunda kendi kategorimizde birinci olmak ayrı bir gurur kaynağı. Aldığımız bu ödül yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların taçlanması olarak görüyoruz.”