Albaraka Türk, Türkiye’nin en iyi işverenleri listesinde

Albaraka Türk, Great Place to Work tarafından düzenlenen ve en iyi işverenlerin seçildiği Recognition programı kapsamında, adını Türkiye’nin en iyi işverenleri listesine yazdırarak sertifika aldı.

Türkiye’de bu yıl 7. kez açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri-2019” listesinde 2 binden fazla çalışanı olan şirketler kategorisinde Türkiye’nin En İyi İşverenleri-2019 ödülünün sahibi olan banka, aynı zamanda insan kaynakları dijital dönüşüm ödülüne de layık görüldü. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, güven odaklı insani dokunuşa sahip kurum kültürleri sayesinde Türkiye’nin En İyi İşverenleri-2019 ödülünü aldıklarını belirtti.

Utku, “Albaraka Türk olarak elde ettiğimiz bu başarıyı gelecek yıllara daha güçlü bir kurum kültürüyle hareket etmemizin ve sürdürülebilir olmasının ilk adımı olarak algılıyoruz” açıklamasında bulundu.