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Aktüel Albaraka Türk, Kovid-19 önlemleriyle TSE sertifikası aldı
Aktüel

Albaraka Türk, Kovid-19 önlemleriyle TSE sertifikası aldı

Albaraka Türk İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik: - "TSE tarafından Genel Müdürlük merkez binamızda gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazandık. Bu aynı zamanda bankacılık sektöründe alınan ilk belge oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:09:07 -
Albaraka Türk, Kovid-19 önlemleriyle TSE sertifikası aldı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" alan ilk banka oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayan Albaraka Türk, genel müdürlük binası için söz konusu belgeyi almaya hak kazandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinin başından itibaren Sağlık Bakanlığı ve tüm ilgili kurumların yönergeleri doğrultusunda hareket eden Albaraka Türk, aldığı önlemler, hijyen tedbirleri ve bir takım uygulamalarla çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını önceliğine aldı.


- "Bankacılık sektöründe alınan ilk belge"


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Albaraka Türk İnsan Kıymetleri ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, TSE tarafından yürütülen çalışma ve denetimleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde uyguladığımız tedbir ve düzenlemelerle başta çalışan ve müşterilerimizin sağlığını önceliğimize alarak bir takım uygulamaları hayata geçirdik. TSE tarafından Genel Müdürlük merkez binamızda gerçekleştirilen denetimleri başarı ile tamamlayarak 'Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazandık. Bu aynı zamanda bankacılık sektöründe alınan ilk belge oldu. Son derece mutluyuz. Bu tedbirleri alırken bizlere destek veren tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz."

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