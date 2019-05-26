Albaraka Türk API platformunu kullanıma açtı

Albaraka Türk, 6 ana kategori altında 29 farklı bankacılık API’sini “developer.albarakaturk.com.tr” adresi ile erişilebilecek platform aracılığıyla başta kurumsal firmalar, start-up’lar ve fintechler olmak üzere geliştiricilere açtı. Platformda sunulan API’ler ana kategorileri itibarıyla “Hesaplar”, “Para Transferleri”, “Finansman Bilgileri”, “Kredi Kartları”, “Yatırım Ürünleri” ve “Bilgi Servisleri”nden oluşuyor.

Albaraka API’lerini kullanan geliştiriciler, müşterinin rızasını alarak kendi platformları üzerinden ilgili servislere ilişkin hizmetler verebilecek.

Ayrıca geliştiriciler, kişisel finansal yönetim uygulamalarıyla kişinin hesap bilgi ve hareketlerine ulaşarak bu verilerle müşteriye finansal önerilerde bulunabilecek. Geliştiriciler ayrıca, bir yatırım yönetim uygulamasıyla bankanın ilgili API’lerini kullanarak müşterinin altın ve döviz alıp satmasını sağlayabilecek ve bu hizmetleri kendi iş modeli içinde sunabilecek.