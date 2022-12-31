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Gündem

Alay konusu oldular! CHP'li belediyenin afişi sosyal medyayı salladı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi binasına asılan "Düz Dünya Sergisi" afişi vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Bilim karşıtı ifadelerin yer aldığı afişe isyan eden vatandaşlar, "Kelimelerin tükendiği yerdeyiz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:23:00 -
Alay konusu oldular! CHP'li belediyenin afişi sosyal medyayı salladı

Sözde çağdaş, modern ve bilim yanlısı olarak takılan CHP'li Adana Belediyesi, dünyayı dümdüz ilan etti. Adana Büyükşehir Belediyesi binasına asılan "Düz Dünya Sergisi" afişi görenlere "bu kadar olmaz" dedirtti.

Afiş üzerinde "Dünyamızın düz olduğunu biliyor muydunuz? Hangisi gerçek dünyamız?" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan afişe vatandaşlardan "Kelimelerin tükendiği yerdeyiz", "Sonunda bunu da gördük" şeklinde tepkiler geldi.

 

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Yorumlar

Rauf gürsoy

Altta fake demış kendinizi küçük duruma duşurmeyin alay konusu yapcaM diye alay konusu oluyorsunuz
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