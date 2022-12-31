Alay konusu oldular! CHP'li belediyenin afişi sosyal medyayı salladı

Sözde çağdaş, modern ve bilim yanlısı olarak takılan CHP'li Adana Belediyesi, dünyayı dümdüz ilan etti. Adana Büyükşehir Belediyesi binasına asılan "Düz Dünya Sergisi" afişi görenlere "bu kadar olmaz" dedirtti.

Afiş üzerinde "Dünyamızın düz olduğunu biliyor muydunuz? Hangisi gerçek dünyamız?" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan afişe vatandaşlardan "Kelimelerin tükendiği yerdeyiz", "Sonunda bunu da gördük" şeklinde tepkiler geldi.